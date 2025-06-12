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Ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı! Önce yaraladı sonra mezarlığa gidip intihar etti

Balıkesir'de ayrı yaşadığı eşin dehşetti yaşattı. Eşi Canan Ayhan'ı yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan Ayhan Ayhan, daha sonra gittiği mezarlıkta intihar etti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Canan Ayhan hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı! Önce yaraladı sonra mezarlığa gidip intihar etti

Ayvalık'ta, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi Canan Ayhan, saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Ayhan, birlikte apartmandan indi.

Binadan çıktıkları sırada Canan Ayhan'ın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan kesti. Ayhan, yanındaki tabancayı eşine doğrultup, peş peşe ateşledi. Canan Ayhan, çene ve omzundan yaralandı.

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TABANCASI TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Ayhan Ayhan, daha sonra tabancasını panikle kaçmaya çalışan Behiye A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapan Ayhan, kaçtı.

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İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Canan Ayhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Canan Ayhan'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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MEZARLIKTA İNTİHAR ETTİ!

Jandarma ekipleri, kaçan Ayhan Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Altınova Mezarlığı'nda birinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Mezarlığa geçen polis ekipleri, intihar eden kişinin Ayhan Ayhan olduğunu belirledi.

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Öte yandan, Altınova'da uzun yıllar kebapçı dükkanı işleten Ayhan Ayhan'ın eşini tabancayla yaraladığı anların, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dehşet
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