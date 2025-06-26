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Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklar Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal'ın yargılanmasına devam edildi. Davada dinlenen müşteki Ayşe Ateş, "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır. Tolgahan Demirbaş'ın ve Doğukan Çep'in can güvenliğini sağlayın" dedi.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş davasında, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal'ın yargılanmasına Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya maktul Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri Selma Ateş, Sevda Ateş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı ABD'den telefon şifresine ilişkin dava dosyasına yazı gelmediğini belirterek olayın azmettiricisi tutuklu sanık Doğukan Çep'in dinleneceğini söyledi.

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SEGBİS sistemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlanan Çep, "Serdar Öktem'in kaynanası ve karısı ‘oğlumun, eşimin başını yaktın' diye başımın etini yedi. Beni bunlardan kurtarın. Ben bir şey yapmadım. Öktem sadece benim zamanında avukatlığımı yaptı. Bu olayla bir ilgisi yoktur. Bu olay benim şahsi olayımdır. Ayrıca o Çağrı Ünel'e söyleyin nereye giderse gitsin onu bulup çıkaracağım" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN"

Söz verilen maktul Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ise, "Eğer Doğukan Çep hayatta kalmak istiyorsa, itirafçı olmak zorundadır. Sinan'ı öldüren kravatlı katillerin, Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır. Bizim sayemizde hayattalar. Tolgahan Demirbaş'ın ve Doğukan Çep'in can güvenliğini sağlayın" ifadelerini kullandı.

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DURUŞMA 8 OCAK'A ERTELENDİ

Çep'in sinkaflı tehditlerde bulunması üzerine mahkeme başkanı SEGBİS kaydını sonlandırdı. Tutuklu Aşkın Mert Gelenbey'in de ifade verme talebi olduğunu bildiren mahkeme, sanık Aykal'a söz verdi.

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Aykal, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, diyeceğim yoktur" dedi.

Müşteki ve sanık beyanlarının ardından söz alan savcı, ABD'den gelecek olan yazının beklenilmesine ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar Aykal ve Öktem'in adli kontrol tedbirlerinin devamına ve ABD'den gelecek olan yazının beklenilmesine hükmetti. Sanık Öktem'in sonraki duruşma hazır edilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 8 Ocak 2026 tarihine erteledi. (Kaynak: İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
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