Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. Katil Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz, Hatay Reyhanlı'dan İstanbul'a eğitim için gelmiş, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru Cemil Koç (38) ile ilişki yaşamıştı. Koç, evlilik teklifini yaş farkı nedeniyle reddeden Ayşe'ye sistematik şiddet ve tehdit uyguladı; ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın şikayetlerine rağmen önlem alınmadı.

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! Cemil Koç için istenen ceza belli oldu 1

12 Temmuz 2025'te Koç'un Küçükçekmece'deki evinde Ayşe Tokyaz'ı alıkoyan zanlı, ertesi gün onu öldürdü, cesedini parçalayıp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktı.

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! Cemil Koç için istenen ceza belli oldu 2

EVİ KIRMIZIYA BOYADI,TAKSİCİYE 500 BİN TL TEKLİF ETTİ

Cinayet sonrası delil karartma için evi kırmızıya boyadı, temizlikçi tuttu ve bir taksiciye 500 bin TL teklif ederek cesedi taşıtmayı denedi; güvenlik kameraları valizin taşınmasını kaydetti.

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! Cemil Koç için istenen ceza belli oldu 3

Koç, "merdivenden düştü" savunması yaptı ancak deliller planlı cinayeti gösterdi; ayrıca 2023'te eski sevgilisi Ejegül Ovezova'nın Diyarbakır'daki şüpheli ölümünden de şüpheleniliyor. 25 Temmuz'a kadar Koç dahil 7 şüpheli tutuklandı, 4 polis "delil karartma"dan gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! Cemil Koç için istenen ceza belli oldu 4

Kaynak: DHA

