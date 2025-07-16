Ayşe Tokyaz'ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın cesedi, yol kenarında valiz içinde bulunmuştu.
Kan donduran olay infial yaratırken, vahşetle ilgili Ayşe Tokyaz'ın sevgilisi eski polis C.K. ve 6 kişi gözaltına alındı. C.K.'nın ilk ifadesinde "Evlenmek istiyordum, kabul etmeyince kavga çıktı ve öldürdüm" dediği belirtildi.
Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizin taşınma anları görüntülere yansıdı. Görüntülerde valizin zorlukla taşındığı ve aracın bagajına konduğu görüldü.
Ayrıca C.K.'nın bir taksiciye cesedi taşıması için 500 bin lira teklif ettiği haberleri de basına yansımıştı. Taksicinin korkup durumu emniyet güçlerine ihbar ettiği de iddialar arasında yer alıyor. C.K. ile ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.
Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre C.K.'nın daha önce Ecegül isimli bir kadınla da ilişki yaşadığı aktarıldı. Kadının şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı. Ecegül'ün ailesinin ise kızlarını C.K.'nın öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.
Öte yandan katil zanlısı ve beraberinde gözaltına alınanların adliyeye sevk edildi.
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