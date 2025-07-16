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Ayşe Tokyaz'ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu

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Melih Kadir Yılmaz

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bir valizin içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın sevgilisi eski polis C.K. ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. C.K., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizin taşınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Katilin, cesedi taşımak için taksiciye 500 bin lira teklif ettiği belirtilirken, C.K.'nın eski sevgilisinin de şüpheli şekilde öldüğü, ailenin ise C.K.'yı suçladığı iddia edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın cesedi, yol kenarında valiz içinde bulunmuştu.

Ayşe Tokyaz ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu 1

Kan donduran olay infial yaratırken, vahşetle ilgili Ayşe Tokyaz'ın sevgilisi eski polis C.K. ve 6 kişi gözaltına alındı. C.K.'nın ilk ifadesinde "Evlenmek istiyordum, kabul etmeyince kavga çıktı ve öldürdüm" dediği belirtildi.

Ayşe Tokyaz ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu 2

CESEDİN BULUNDUĞU VALİZİN TAŞINMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizin taşınma anları görüntülere yansıdı. Görüntülerde valizin zorlukla taşındığı ve aracın bagajına konduğu görüldü.

Ayşe Tokyaz ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu 3

TAKSİCİYE 500 BİN LİRALIK TEKLİF

Ayrıca C.K.'nın bir taksiciye cesedi taşıması için 500 bin lira teklif ettiği haberleri de basına yansımıştı. Taksicinin korkup durumu emniyet güçlerine ihbar ettiği de iddialar arasında yer alıyor. C.K. ile ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞ!

Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre C.K.'nın daha önce Ecegül isimli bir kadınla da ilişki yaşadığı aktarıldı. Kadının şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı. Ecegül'ün ailesinin ise kızlarını C.K.'nın öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Ayşe Tokyaz ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış... Yeni iddialar kan dondurdu 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan katil zanlısı ve beraberinde gözaltına alınanların adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul valiz
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