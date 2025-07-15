HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın valiz içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz kardeşinin cansız bedeninin parçalanmış olduğunu ve tanınamadığı söyledi. Genç kadının ölümüyle ilgili eski polis olan C.K. başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Tokyaz’ın, öldürülmeden önce katil zanlısıyla birlikte eve giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Recep Demircan

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi C.K.'dan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu.

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili eski polis olan C.K. başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 2

"KARDEŞİMİ BİR YERDE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Kız kardeşinin katil zanlısıyla 5 ay önce evlilik vaadiyle tanıştığını söyleyen ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz, "Ayşe Tokyaz, benim tek yumurta ikizimdi. Biz Hatay'dan İstanbul'a üniversite okumaya gittik. Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisiyiz. Kız kardeşim, C.K. ile 5 ay önce evlilik vaadiyle birbirleriyle tanıştılar. C.K. kız kardeşimi kaçırdı, ben de bunu fark ettim. Kardeşimde morlukları görünce aynı günü gittim ve polisleri çağırdım. Sonra C.K. beni görüntülü aradı. Bende ona kardeşimin yerini söyle diyordum ama bana söylemiyordu. Ben de ona kardeşimi bırakmasını sonrada istediğini yapmasını söyledim. Kardeşimi bir yerde bıraktığını söylemişti ve de kardeşimin cesedini bir yere bıraktı. Adli Tıp Kurumuna gittim, üzüntüden başımı duvarlara vuruyorum. Sonra uzun süre sonra kız kardeşimin cenazesini aldım ve Hatay'a getirdim" dedi.

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 3

"BİZ ÖNCE ADALETİ ARIYORUZ"

İkiz kız kardeşinin tanınamayacak halde olduğunu ve kimseye cansız bedenini göstermediğini ifade eden Esra Tokyaz, "Ben kardeşimi en son çarşamba günü Mecidiyeköy'de gördüm. Ondan sonra görmedim ama sesini duydum. Sesini duyduğum gün zaten onun yanına gittim. Yanına gittiğimde işte eşyası vardı. Bana onu getir dedi ve eşyalarını götürdüm. C.K. kapıyı açtı ve ‘kardeşin burada değil' dedi. Ama kardeşimin ayakkabıları kapının önündeydi. Ayşe mutlu olmak istiyordu. C.K. onu çok sevdiğini ve değer verdiğini hissettiriyordu. Kardeşim bana C.K.'nın kendisine gelinlik ve yüzük fotoğrafları attığını, çocuğum olursa şu ismi koyacağız diye aralarında konuştuklarını anlatıyordu. Benim kardeşimle evlilik vaadiyle kandırıp konuşmaya başladı. Benim kardeşim de onun güzel sözlerine kapıldı. Bugün de defin işlemi yapıldı. Hatay'a bugün ben kardeşimi getirdim. Kardeşimi kimseye göstermedim, görünmeyecek haldeydi. Tek ben gördüm o halini. Kimseye yaklaşmak istemedim. Annemi bile yaklaştırmadım ve sadece önlerinde durdum. Ben şu an güçlü olmak zorundayım, benden başka kimse yok. Ben adli tıptayken ben tek başıma bir şeyleri halledemeyeceğimi anladığım için aileme haber verdim. Onlar da yanıma geldiler. Beraber kardeşimi getirdik ve gerekeni yaptık. Şimdi kardeşimin biz acısını hissetmiyoruz. Biz önce adaleti arıyoruz. Ondan sonra acımızı çekeceğiz ve adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Tokyaz’ın, öldürülmeden önce katil zanlısıyla birlikte eve giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 Temmuz akşamı saat 19.30’da ihraç polis Cemil K. ile birlikte eve giren Tokyaz’ın, 11 Temmuz gecesi aynı adresten valizle çıkarıldığı tespit edildi.

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 4

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 5

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıDiyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Duvardan aşağıya düşen çocuğunun peşinden atladı!Duvardan aşağıya düşen çocuğunun peşinden atladı!

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler!

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler!

Birçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durum

Birçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durum

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.