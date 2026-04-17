Ayser Çalık Ortaokulu kapatıldı mı? Valilikten açıklama!

Kahramanmaraş'ta çarşamba günü gerçekleşen korkunç olayda İsa Aras Mersinli, okuduğu okula silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişinin ölmesine yol açmıştı. Yaşanan kan dondurucu olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nun 'kalıcı' olarak kapatıldığına yönelik kamuoyunda iddialar dolanıyordu. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "'GEÇİCİ' OLARAK KAPATILDI"

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından 'geçici' süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır