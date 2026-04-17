HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayser Çalık Ortaokulu kapatıldı mı? Valilikten açıklama!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan olayda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldürmüştü. Yaşanan elim olay sonrası saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapatıldığına ilişkin iddialarla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında, okulun 'geçici' olarak durdurulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ta çarşamba günü gerçekleşen korkunç olayda İsa Aras Mersinli, okuduğu okula silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişinin ölmesine yol açmıştı. Yaşanan kan dondurucu olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nun 'kalıcı' olarak kapatıldığına yönelik kamuoyunda iddialar dolanıyordu. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "'GEÇİCİ' OLARAK KAPATILDI"

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından 'geçici' süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saldırganın elinde silahla girdiği sınıftaki Fatma anlattıSaldırganın elinde silahla girdiği sınıftaki Fatma anlattı
MHP'deki hareketlilik sürüyor: İki il teşkilatı daha feshedildiMHP'deki hareketlilik sürüyor: İki il teşkilatı daha feshedildi

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.