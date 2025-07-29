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Ayvacık’ta 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 1 çocuk olmak üzere 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık’ta 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik bot KB-103 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 1 çocuk olmak üzere 19 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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