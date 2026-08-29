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Ayvalık’ın sağlık kadrosu güçleniyor: 10 yeni hekim kadrosu

Sağlık Bakanlığı’nın 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Ayvalık’a 2 uzman tabip, 7 pratisyen tabip ve Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 Halk Sağlığı Uzmanı olmak üzere toplam 10 hekim kadrosu tahsis edildi.

Ayvalık’ın sağlık kadrosu güçleniyor: 10 yeni hekim kadrosu

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından açıklanan 130. Dönem DHY münhal kadro dağılımına göre, Ayvalık’ın sağlık hizmetlerinde önemli bir kadro takviyesi gerçekleştirilecek.

Kura kapsamında Ayvalık Devlet Hastanesi’ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak üzere 2 uzman tabip kadrosu ayrıldı.

Ayvalık Devlet Hastanesi ayrıca 7 pratisyen tabip kadrosuyla güçlendirilecek.

AYVALIK’IN SAĞLIK KADROSU GÜÇLENİYOR

Ayvalık’taki bir diğer önemli atama ise İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacak. Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 Halk Sağlığı Uzmanı kadrosu tahsis edildi.
Böylece 130. Dönem DHY Kurası kapsamında Ayvalık’a tahsis edilen hekim kadrosu toplam 10’a ulaştı.

10 YENİ HEKİM KADROSU

Ayvalık’a tahsis edilen kadrolar ise şöyle;

Ayvalık Devlet Hastanesi: 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 7 Pratisyen Tabip
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise; 1 Halk Sağlığı Uzmanı atandı.
Toplam: 10 hekim

Ayvalık’ın sağlık kadrosu güçleniyor: 10 yeni hekim kadrosu 1

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir genelinde gerçekleştirilen hekim kadrosu tahsislerinin sağlık hizmetlerine erişimi güçlendireceğini belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kendi yaşadıkları bölgelerde ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.
Aydemir, yeni kadroların tahsis edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar’a teşekkür etti.

Yeni hekimlerin DHY kura ve atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık’taki görevlerine başlamaları bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık hastane hekim
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