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Ayvalık’ta mahalle evlerinde üretilenler ilgi görüyor

25.03.2025 16:04
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; mahalle evleri çatısı altında kadınların ürettiği birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünler ilgi görmeye devam ediyor.

Ayvalık’ta mahalle evlerinde üretilenler ilgi görüyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin’in yönetiminde çalışmalarını yürüten mahalle evlerinden bugüne kadar bin 500 kadın yararlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların toplumdaki ve sosyal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesi adına yerel yönetimlerin, özellikle Cumhuriyet Halk Partili, sosyal demokrat belediyelerin gerekli mücadeleyi verdiğini hep birlikte yaşayıp gördüklerini söyledi.

Ayvalık Belediyesi olarak, özellikle kadınların sosyal hayattaki ve toplumdaki yerini güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler ve çeşitli projelerin söz konusu olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin; "Bunlardan en çok önem verdiğimiz ve benim de seçim projelerimin arasında yer alan yedi mahalle evlerimizde bugüne kadar 18 ayrı branşta kurslar düzenleniyor ve bu kurslardan bugüne kadar bin 500 Ayvalıklı kadın yararlandı; yararlanmaya da devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mahalle evlerinde üretime katılan kursiyer kadınlara satış alanları da oluşturduklarını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Satış alanlarında Ayvalıklı kadınlar elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de önemli katkılar sağlıyorlar. Kadınlara yönelik yeni projeler üretmeye, destek vermeye ve katkı koymaya devam ediyoruz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ayvalık
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