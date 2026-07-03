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Ayvalık'ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda denizde kaybolan 24 yaşındaki Bahri Dede'nin, ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvalık'ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 3 Temmuz gecesi Ayvalık ilçesi Karaada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört arkadaşıyla birlikte tekne turuna çıkan 24 yaşındaki Bahri Dede, henüz belirlenemeyen bir nedenle denizde kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgede adeta zamanla yarış başlatıldı.

Ayvalık ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı 1

TEKNE TURUNDA KAYBOLAN GENÇ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın hemen ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen arama kurtarma faaliyetleri, hem deniz yüzeyinde hem de su altında aralıksız şekilde sürdürüldü.

Ayvalık ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı 2

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tüm imkanların seferber edildiği uzun süreli arama çalışmalarının ardından acı haber akşam saatlerinde geldi. Ekipler, saat 19.00 sıralarında kayıp gencin Karaada açıklarında, denizin yaklaşık 15 metre derinliğinde cansız bedenine ulaştı.

Ayvalık ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı 3

Dalış ekipleri tarafından su yüzeyine çıkarılan Bahri Dede'nin cenazesi, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması ve otopsi işlemleri için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Ayvalık ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı 4

Ayvalık ta tekne turunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık kaza tekne
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