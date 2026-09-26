Ayvalık’ın iki kahraman itfaiyecisinin isimleri arazözlerde yaşayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın İtfaiye Haftası kapsamında hayata geçirdiği anlamlı uygulamada, görevleri sırasında yaralanarak gazi olan Ayvalık İtfaiyesi’nin emektar isimleri Hasan Yüce Baştopçu ile Levent Aydoğan’ın adları itfaiye arazözlerine verildi. İki itfaiyecinin isimlerinin görev araçlarında yaşatılması Ayvalık’ta gurur ve memnuniyetle karşılandı.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, görevleri sırasında şehit olan ve yaralanarak gazi unvanı alan itfaiyecilerin isimlerini yaşatmak amacıyla özel bir uygulamaya imza attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 14 şehit ve gazi itfaiyecinin adı, Balıkesir İtfaiyesi bünyesindeki araçlara verildi.

AYVALIK’TAN İKİ İSİM: BAŞTOPÇU VE AYDOĞAN

Uygulamanın Ayvalık açısından en anlamlı yönlerinden biri ise Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde görev yapan Hasan Yüce Baştopçu ile Levent Aydoğan’ın isimlerinin iki ayrı itfaiye arazözüne yazılması oldu.

Yangınlarla mücadele sırasında yaralanan ve görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren Baştopçu ile Aydoğan’ın isimleri, bundan böyle meslektaşlarının yangın ve afetlere müdahale ettiği araçların üzerinde yaşayacak.

İki itfaiyecinin isimlerinin arazözlere verilmesi, yıllardır yangınlarda ve afetlerde canlarını ortaya koyarak görev yapan itfaiye emekçilerine yönelik anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

AYVALIK’TA GURURLA KARŞILANDI

Ayvalık’ın yakından tanıdığı iki itfaiye emekçisi Hasan Yüce Baştopçu ve Levent Aydoğan’a gösterilen bu vefa, ilçede de büyük bir gurur ve memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen İtfaiye Haftası töreninin ardından, Türk bayraklarıyla süslenen ve üzerlerinde şehit ve gazi itfaiyecilerin isimlerinin bulunduğu araçlarla şehir turu gerçekleştirildi.

Böylece yıllar boyunca alevlerin karşısında görev yapan Ayvalıklı iki itfaiyecinin adı, bundan sonra da alevlerle mücadele edecek arazözlerin üzerinde yaşatılacak.