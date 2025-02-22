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  4. Az kalsın TIR çarpıyordu… Sınır kapısında röportaj verirken kıl payı ölümden kurtuldu! Video sosyal medyada gündem oldu

Az kalsın TIR çarpıyordu… Sınır kapısında röportaj verirken kıl payı ölümden kurtuldu! Video sosyal medyada gündem oldu

22.02.2025 17:16
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.02.2025 17:16
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Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzayan TIR kuyruğunda büyük bir tehlike atlatıldı. Sınırda yaşanan yoğunluk nedeniyle 10 kilometreyi bulan uzun TIR sırası arasında bekleyen bir sürücü, röportaj verirken ölümle burun buruna geldi. Video sosyal medyada gündem oldu.

Edirne’de tır sürücüsü Mehmet Kalafat’ın, Macaristan’a teslimat yapmak üzere Balıkesir’den aldığı yükle sınır kapısına doğru ilerlerken yaşandı.

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2 TIR ÇARPIYORDU

Mehmet Kalafat, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometrelik TIR kuyruğunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, sorunları anlattığı esnada çevresindeki 2 TIR o kadar yakınından geçti ki az kalsın çarpacaktı. Şans eseri, bir başkası tarafından son anda kolundan çekilen Kalafat, büyük bir kazadan kıl payı kurtuldu.

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"VAY SENİN VAY"

O sırada kendisine çarpacak olan TIR'lara sinirli bir şekilde "vay senin, vay" diye tepki gösteren Kalafat, yaşanan bu tehlikenin, sınırdaki yoğunluk ve düzen eksiklikleri nedeniyle her an tekrarlanabileceğine dikkat çekti.

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Sürücüler, sınırdaki sorunlara, yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğini bu durumun önemli bir sorun olduğunu belirtti.

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“SAĞI SOLU KÖTÜ DURUMDA”

Büyük bir kazayı kıl payı atlatan TIR sürücüsü Mehmet Kalafat, "Sağı solu gördüğünüz gibi şişeler kaplı ve kötü durumda. Hangi birini kontrol altına alacağız. Buralara 3-4 tane TIR parkı yapılsın. Parklarda istirahatimizi edelim. Bunun duşu var, lavabosu var. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız ama burada hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sınır kapısı tır kazası tır şöförü
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