HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu, nasıl ve nereden bakılır?

Dünya genelinde her an gerçekleşebilecek olan doğal afetler birçok can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Bu afetlerden biri de depremdir. Depremin gerçekleşmeden mümkün olduğunca önce bilinmesi hayati değer taşıyan bir durumdur.

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu, nasıl ve nereden bakılır?
Ferhan Petek

Acil durumlarda ve doğal afetlerden kaynaklı olan kayıpları önleyebilmek için bazı önlemler alınabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi sayesinde birçok uygulama geliştirilmiş ve deprem kaynaklı olarak meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek hedeflenmiştir. Bunlardan biri de depremi önceden haber veren uygulamalardır.

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu?

Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle insanların deprem konusundaki endişeleri artmıştır. Deprem olsa da olmasa da kişiler psikolojik olarak da sarsıntı hissedebilmektedir. Gerçekten sarsıntı olup olmadığından emin olabilmek için de çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu sayede kişiler hissettikleri sarsıntının gerçekten deprem kaynaklı olup olmadığını görebilirler. Mynet gibi deprem son dakika haberi veren siteler ya da uygulamalar aracılığı ile deprem olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

Bunun dışında bazı uygulamalar cep telefonlarına ya da mobil cihazlara indirilerek olacak olan depremler hakkında bildirim de gönderebilmektedir. Google deprem uyarı sistemi gibi uygulamalar bu duruma örnek gösterilebilir. Android işletim sisteminde çalışan bu uygulama depremi algılayan ve uyarı gönderen bir servistir. Deprem Ağı adı verilen uygulama da Türkiye genelinde hem iOS hem de Android üzerinden kullanılabilen uygulamadır.

Deprem olup olmadığı nasıl ve nereden bakılır?

Deprem olup olmadığını anlamak ve kontrol etmek için çeşitli uygulamalar vardır. AFAD deprem de bunlardan biridir. Bu uygulama açılımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan AFAD’a ait bir uygulamadır ve Türkiye Deprem Veri Merkezi’nden alınan verileri kullanır. Depremleri bildiren ve deprem çözümleri sunan bu uygulamanın kullanıcı sayısı da oldukça fazladır.

Ayrıca mobil cihazlara ve cep telefonlara indirilebilen yakınımdaki deprem isimli uygulama da aynı görevi görmektedir. Sismik aktiviteleri izlemek için kullanılan yakınımdaki deprem uygulaması ile kişiler yakınlarında gerçekleşmiş olan depremleri hissetmemiş olsalar dahi görüntüleyebilirler. Meydana gelen depremin şiddeti, saati gibi bilgiler bu uygulama aracılığı ile görülebilmektedir. Uygulamayı kullanarak bilgi alabilmek için konum servisinin açık olması ve mutlaka internet bağlantısının bulunması gerekir.

Akıllı telefon ağlarına dayalı ve kitle kaynaklı olan bu sistemler üzerinden depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir. Bunlar dışında AFAD’ın deprem.gov.tr adresi üzerinden de meydana gelen depremler görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı!Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı!
CHP kurultaylarının iptali isteniyordu! Davada yeni gelişmeCHP kurultaylarının iptali isteniyordu! Davada yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
deprem afet ve acil durum yönetimi başkanlığı deprem afad deprem haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.