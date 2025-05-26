Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu, nasıl ve nereden bakılır?

Acil durumlarda ve doğal afetlerden kaynaklı olan kayıpları önleyebilmek için bazı önlemler alınabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi sayesinde birçok uygulama geliştirilmiş ve deprem kaynaklı olarak meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek hedeflenmiştir. Bunlardan biri de depremi önceden haber veren uygulamalardır.

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu?

Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle insanların deprem konusundaki endişeleri artmıştır. Deprem olsa da olmasa da kişiler psikolojik olarak da sarsıntı hissedebilmektedir. Gerçekten sarsıntı olup olmadığından emin olabilmek için de çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu sayede kişiler hissettikleri sarsıntının gerçekten deprem kaynaklı olup olmadığını görebilirler. Mynet gibi deprem son dakika haberi veren siteler ya da uygulamalar aracılığı ile deprem olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

Bunun dışında bazı uygulamalar cep telefonlarına ya da mobil cihazlara indirilerek olacak olan depremler hakkında bildirim de gönderebilmektedir. Google deprem uyarı sistemi gibi uygulamalar bu duruma örnek gösterilebilir. Android işletim sisteminde çalışan bu uygulama depremi algılayan ve uyarı gönderen bir servistir. Deprem Ağı adı verilen uygulama da Türkiye genelinde hem iOS hem de Android üzerinden kullanılabilen uygulamadır.

Deprem olup olmadığı nasıl ve nereden bakılır?

Deprem olup olmadığını anlamak ve kontrol etmek için çeşitli uygulamalar vardır. AFAD deprem de bunlardan biridir. Bu uygulama açılımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan AFAD’a ait bir uygulamadır ve Türkiye Deprem Veri Merkezi’nden alınan verileri kullanır. Depremleri bildiren ve deprem çözümleri sunan bu uygulamanın kullanıcı sayısı da oldukça fazladır.

Ayrıca mobil cihazlara ve cep telefonlara indirilebilen yakınımdaki deprem isimli uygulama da aynı görevi görmektedir. Sismik aktiviteleri izlemek için kullanılan yakınımdaki deprem uygulaması ile kişiler yakınlarında gerçekleşmiş olan depremleri hissetmemiş olsalar dahi görüntüleyebilirler. Meydana gelen depremin şiddeti, saati gibi bilgiler bu uygulama aracılığı ile görülebilmektedir. Uygulamayı kullanarak bilgi alabilmek için konum servisinin açık olması ve mutlaka internet bağlantısının bulunması gerekir.

Akıllı telefon ağlarına dayalı ve kitle kaynaklı olan bu sistemler üzerinden depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir. Bunlar dışında AFAD’ın deprem.gov.tr adresi üzerinden de meydana gelen depremler görülebilir.