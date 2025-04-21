HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Azerbaycan, Çin'le ilişkilerini derinleştirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'e yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine hizmet edeceğini söyledi.

Azerbaycan, Çin'le ilişkilerini derinleştirecek

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Temmuz 2024'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edildiğini hatırlatan Aliyev, "tarihi olay" olarak nitelendirdiği bildirinin Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni sayfa açtığını belirtti.

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini ve bu daveti kabul ettiğini bildirerek, "Bu tür üst düzey ziyaretler devletlerarası ilişkilerimizin derinleştirilmesi sürecine ek ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

aliyev-990x556

Çin'le ilişkilerin derinleştirilmesini Azerbaycan dış politikasının önemli yönlerinden biri olarak değerlendirdiklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 3 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Çin, dış ticaret ciromuzda yüzde 7,9'luk payla Azerbaycan'ın 4. büyük ticaret ortağı haline, ithalatta ise yüzde 17,69'a ulaşarak lider konuma geldi." bilgisini paylaştı.

Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasında, özellikle yüksek teknoloji, alternatif ve yenilenebilir enerjiye yönelik doğrudan yatırımların çekilmesi başta olmak üzere, petrol dışı sektörde ortak işbirliği perspektifleri konusunda görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

ÇİN'İN "TEK KUŞAK, TEK YOL" PROJESİ

"Bu doğrultuda ciddi pratik projeler hayata geçiriyoruz. Azerbaycan'ın, Çin'den sonra bu projenin hem kendi sınırları içinde hem de sınırları dışında hayata geçirilmesine en fazla yatırım yapan ikinci ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru ve Trans Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı (Orta Koridor) ile Hazar'ın en büyük limanlarından biri olan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı, 'Tek Kuşak, Tek Yol' çerçevesinde ekonomik ve ulaştırma fırsatlarının gerçekleştirilmesi için yeni perspektifler açıyor.

brv

ÇİN'DEN AZERBAYCAN'A ORTA KORİDOR ÜZERİNDEN İHRACAT

Orta Koridor şu anda Hazar Denizi üzerinden Avrupa ve Orta Asya'yı Çin'e bağlayan güvenilir ve emniyetli bir güzergah, aynı zamanda Çin'den Avrupa'ya ve tersi yönde yük taşımacılığının en ideal yoludur. Azerbaycan ile Çin arasındaki transit taşımacılık hacmi 2024'te 378 bin ton olarak gerçekleşti ve bu miktar 2023'e göre yüzde 86 daha fazla. 2024'te Çin'den Azerbaycan'a Orta Koridor üzerinden ihracat ve transit olarak 287 tren sevk edildi."

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le karşılıklı saygı ve güvene dayanan bir ilişki kurduklarını belirterek, "Ziyaretim, Azerbaycan ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine hizmet edecektir." dedi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa'nın ölüm nedeni belli olduPapa'nın ölüm nedeni belli oldu
Avrupa Konseyi Sekreteri Türkiye'ye geliyorAvrupa Konseyi Sekreteri Türkiye'ye geliyor

Anahtar Kelimeler:
Çin Azerbaycan İlham Aliyev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.