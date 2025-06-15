HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Adil dünya düzeninden yanayız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin adil dünya düzeninden yana olduğunu belirterek, "Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil tüm Avrasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Adil dünya düzeninden yanayız"

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına hitaben mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında oldukça karmaşık jeopolitik gelişmelerin yaşandığını, ulusal, bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik çok sayıda tehdidin ortaya çıktığını belirterek, ülkelerin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, insani ve ekolojik zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, uluslararası ilişkiler sisteminde yeni güç merkezlerinin oluştuğunu ve yeni dünya düzenine geçiş sürecinin gözlendiğini ifade etti.

Böyle bir ortamda devletlerin çıkarlarının, ülkelerin bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasının, barış, istikrar, işbirliği ve çok yönlü kalkınma uğrunda çabaların birleştirilmesinin son derece büyük önem taşıdığına dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Adil bir dünya düzeninden yana olduğunu her zaman somut faaliyetleriyle gösteren Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil tüm Avrasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur. Dost ve ortak ülkelerle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, bölgesel ve uluslararası güvenliğe önemli katkılar sağlamakta, hem doğu ile batı hem de kuzey ile güney arasında yapıcı ve gelecek vadeden işbirliği için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Bugün adil bir dünya adına yeni jeopolitik düzenin oluşması, devletlerin siyasi sorumluluk ilkesine dayanan tutarlı ve amaçlı faaliyetlerine bağlıdır. Ülkeler ancak karşılıklı saygı ve güvene, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanan, çağdaş meydan okumalara yanıt verebilen etkili işbirliğini hayata geçirerek bu sürece gerekli katkı sunabilirler."

Aliyev, Azerbaycan’ın milli çıkarlarını temel alarak yeni koşullar altında bağımsız politikasını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, ülkesinin anayasası ve egemen haklarına dayanarak barış, işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma için yeni dünya düzeninde etkin bir aktör olmaya çalıştığını ifade etti.

KONFERANSTA EFKAN ALA BAŞKANLIĞINDAKİ AK PARTİ HEYETİ DE YER ALIYOR

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Yeni dünya düzeni: jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı konferansa ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan'dan yetkililer ve uzmanlar katılıyor.

Etkinlikte Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer alıyor.

Konferansa ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ile Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek de iştirak ediyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldıGüvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldı
Tokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül ettiTokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül etti

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.