HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.03.2025 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

IĞDUR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI AÇILACAK

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

Yer: Bursa... Sadece Ramazan'da üretiliyor: Tarifi sır gibi saklanıyor!Yer: Bursa... Sadece Ramazan'da üretiliyor: Tarifi sır gibi saklanıyor!
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.