HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Azerbaycan Diasporası Başkanı Şıhlinski, Moskova'da gözaltına alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında federal düzeyde tutuklama kararı çıkartılan Yekaterinburg kentindeki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski, başkent Moskova’da gözaltına alındı.

Azerbaycan Diasporası Başkanı Şıhlinski, Moskova'da gözaltına alındı

Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerginlik devam ediyor. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında federal düzeyde tutuklama kararı çıkartılan Yekaterinburg kentindeki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski, başkent Moskova’da gözaltına alındı. Şıhlinski, yürütülen soruşturma kapsamında Yekaterinburg’a sevk edildi.

Rus Kommersant gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Şıhlinski'nin fuhuş, pornografi dağıtımı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgilenen organize bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenildiği öne sürülmüştü.

Azerbaycan Diasporası Başkanı Şıhlinski, Moskova da gözaltına alındı 1

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı iki kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Azerbaycan Diasporası Başkanı Şıhlinski, Moskova da gözaltına alındı 2

BAKÜ'DE SPUTNİK-AZERBAYCAN OFİSİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Rusya’ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı’nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan'a Şubat 2025’te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran’da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

DİASPORA BAŞKANI DAHA ÖNCE SERT MÜDAHALELERLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha sonra 1 Temmuz’da Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Bakü Plaza alışveriş merkezi yakınlarında Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve aynı zamanda Yekaterinburg’daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ile oğlu Mutvali Şıhlinski, Rus kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler, Azerbaycan’dan büyük tepki toplamıştı. Şahin Şıhlinsk ve oğlu daha sonra serbest bırakılmıştı. Mutvali Şıhlinski, polis memuruna yönelik saldırı gerekçesiyle ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 7 kişi yaralandıTerör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 7 kişi yaralandı
Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldüBursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Azerbaycan Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Osimhen ve Sane'nin imza töreninde transfer müjdesi! "İsimleri bildiklerinde çıldıracaklar"

Galatasaray'da Osimhen ve Sane'nin imza töreninde transfer müjdesi! "İsimleri bildiklerinde çıldıracaklar"

Açık açık ilan ettiler! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek"

Açık açık ilan ettiler! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek"

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı

Mezar kazılırken bulundu! Tarihi değiştirecek gelişme: "Kamuoyuyla paylaşacağız"

Mezar kazılırken bulundu! Tarihi değiştirecek gelişme: "Kamuoyuyla paylaşacağız"

Banyoda boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! "Cinsel ilişkiye girdik, görüşme sırasında trans olduğunu fark ettim, kavga çıktı"

Banyoda boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! "Cinsel ilişkiye girdik, görüşme sırasında trans olduğunu fark ettim, kavga çıktı"

Aksaray'da sel! Karayolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu

Aksaray'da sel! Karayolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.