Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov duyurdu: Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı!

Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bayramov yaptığı basın açıklamasında, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti" ifadelerini kullandı.

BAYRAMOV SONRAKİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır