HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov duyurdu: Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov duyurdu: Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı!

13.03.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov duyurdu: Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı!

Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bayramov yaptığı basın açıklamasında, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti" ifadelerini kullandı.

1233

BAYRAMOV SONRAKİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Niğde'de tarihi mumya satmaya çalışıyorlardı! Yeni gelişmeNiğde'de tarihi mumya satmaya çalışıyorlardı! Yeni gelişme
Kediye tekme attı! Vicdansız tutuklanarak cezaevine gönderildiKediye tekme attı! Vicdansız tutuklanarak cezaevine gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

'Bizi de ters köşeye yatırdılar' Uzman isim açıkladı 'Sahte' orada da var

'Bizi de ters köşeye yatırdılar' Uzman isim açıkladı 'Sahte' orada da var

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.