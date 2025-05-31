HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Azerbaycan ile Çin arasındaki vize muafiyeti anlaşması onaylandı

Azerbaycan Milli Meclisi, Çin ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı.

Azerbaycan ile Çin arasındaki vize muafiyeti anlaşması onaylandı

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerine her iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisi sağlıyor. Anlaşma uyarınca, iki ülke vatandaşları, her ziyaret için 30 günü aşmamak ve 180 günlük süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti yalnızca kısa süreli ziyaretler için geçerli olacak; uzun süreli ikamet, eğitim veya çalışma amaçlı seyahatler kapsam dışında tutulacak.

Söz konusu anlaşma, geçen nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, iki ülke hükümetleri arasında imzalanmıştı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizm merkezinde elektrikli skuter kullanan polisler görevde!Turizm merkezinde elektrikli skuter kullanan polisler görevde!
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 4 kuzen hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 15 kişiden 12’si tutuklandıŞanlıurfa'da arazi kavgasında 4 kuzen hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 15 kişiden 12’si tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Çin Vize Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.