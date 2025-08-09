HABER

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması için İletişim Başkanı Duran'dan açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan barış dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekmişti. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamada bulundu. Duran, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan barışa yönelik açıklamada bulundu.

DURAN: "MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Kalıcı barış için bunun önemli olduğunu vurgulayan Duran şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMIŞTIR"

Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

"TEŞVİKLERE RAĞMEN BARIŞTAN YANA TAVIR GÖSTERMİŞTİR"

Ermenistan barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu görmüş ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir.

Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir"

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
