Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser hastalığı sebebiyle rutin olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Şehzadeler Belediyesi tarafından "Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir" denildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin kanser tedavisi olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle yoğun bakıma alınan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Başkan Durbay’la ilgili Şehzadeler Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı 1

"GÖZLEM AMAÇLI OLARAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINMIŞTIR"

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" denildi.
Kaynak: İHA

Belediye başkanı Manisa Şehzadeler CHP
