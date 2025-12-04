Bakan yerlikaya duyurdu! '339 organize suç örgütü çökertildi'

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Organize Suçlar ve Asayiş Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bugün; İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için; 'Asayiş' ve 'Organize Suçlarla Mücadele' başlıkları altında, kapsamlı bir toplantı yaptık ve çalışmalarımızı değerlendirdik. Değerli Basın Mensupları, İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ederken, 688 bin kahramanımızla, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda, 24 saat milletimizin huzur nöbetindeyiz. Polisimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz; milletimizin huzuru ve güvenliği için görevlerini ifa eden, adanmış yüreklerden oluşan şehitler ocağıdır. Bu ocaklardan yetişen her bir kahramanımızın, Canları pahasına verdikleri mücadele, milletimizin huzur ve güvenliği içindir. Ama 'bakan' var, gören var. Bazıları bakıyor ama görmüyor. İşitiyor ama duymuyor. Şunu bir kez daha tekrar etmek gerekirse: Gölgeliklerde oturup, konforlu alanlarında ahkâm kesenler, akıllarından çıkarmasın: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, kimsenin haddi değildir. Bizim bu yolda tek bir dayanağımız vardır: O da, Milletimizin desteği ve duasıdır."Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır