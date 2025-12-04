HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan yerlikaya duyurdu! '339 organize suç örgütü çökertildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlediği basın toplantısında 339 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan yerlikaya duyurdu! '339 organize suç örgütü çökertildi'

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Organize Suçlar ve Asayiş Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bugün; İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için; 'Asayiş' ve 'Organize Suçlarla Mücadele' başlıkları altında, kapsamlı bir toplantı yaptık ve çalışmalarımızı değerlendirdik. Değerli Basın Mensupları, İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ederken, 688 bin kahramanımızla, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda, 24 saat milletimizin huzur nöbetindeyiz. Polisimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz; milletimizin huzuru ve güvenliği için görevlerini ifa eden, adanmış yüreklerden oluşan şehitler ocağıdır. Bu ocaklardan yetişen her bir kahramanımızın, Canları pahasına verdikleri mücadele, milletimizin huzur ve güvenliği içindir. Ama 'bakan' var, gören var. Bazıları bakıyor ama görmüyor. İşitiyor ama duymuyor. Şunu bir kez daha tekrar etmek gerekirse: Gölgeliklerde oturup, konforlu alanlarında ahkâm kesenler, akıllarından çıkarmasın: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, kimsenin haddi değildir. Bizim bu yolda tek bir dayanağımız vardır: O da, Milletimizin desteği ve duasıdır."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı? Peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı?
İzmir'de korku dolu anlar! Kamyonun önünde 100 metre böyle sürüklendiİzmir'de korku dolu anlar! Kamyonun önünde 100 metre böyle sürüklendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.