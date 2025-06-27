Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'dan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a ziyaret

Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Eldar Aliyev'in yanı sıra Perviz Memmedov'la Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Memmedov, "bir millet, iki devlet" şiarını rehber edindiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir." sözünü rehber tutarak kurdukları ilişkilerin çok yüksek seviyede olduğunu belirten Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye'nin hem askeri hem siyasi hem de ekonomik olarak ittifakta olduğunu dile getirdi.

Memmedov, bir milletin iki devleti yöneterek ortak faaliyette bulunmasının güçlerine güç katacağına vurgu yaparak, "Bizim çok uzlaştırılmış bir dış siyasetimiz mevcut. Türk Devletler Teşkilatı'nın geliştirilmesinde çok büyük çabalarımız vardır. Büyük uğraşlarımız mevcuttur. Atık bütün dünya Türk Devletler Teşkilatı'nı uluslararası düzeyde etkisi olan bir teşkilat gibi görmektedir ve bu günden güne güçlenecektir." dedi.

Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin önemli rolü olduğundan bahseden Memmedov, şöyle devam etti:

"85 milyonluk Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan dimdik yanımızda durdu. 44 gün boyunca Türk milleti sokaklarda bayrağımızı dalgalandırdı. Azerbaycan milletine destek verdi ve zafer gününe dek bayrakları yere bırakmadı. Bundan bizim ordumuz da milletimiz de güç aldı. Yalnız olmadığımızı gördük ve bu nedenden de Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bizim ortak zaferimizdir. Türk dünyasının zaferidir."

"AYNI BABANIN, DEDENİN EVLATLARIYIZ"

Memmedov, Muğla ile ilişkilerin daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, ekonomik ve kültürel ilişkilerde daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Her iki halkın içinde birbirine karşı sevgi ve saygı olduğunu anlatan Memmedov, "Onu biraz daha zenginleştirmek için konser programlarımızın, turizm sektörümüzün daha da gelişmesine ihtiyacımız var. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğiniz törenler ve fuarlar hakkında bilgi verin, davetiye gönderin. Biz de katılalım. İnsanlar Azerbaycan kültürünü, müziğini daha fazla görsün. Sizleri de Azerbaycan'a bekleriz. Kardeş şehirler anlaşması imzalamak lazım. Gidiş-geliş olsun. Milletimiz birbirine daha yakın olsun. Sonuçta damarlarımızda aynı kan akıyor. Aynı babanın, dedenin evlatlarıyız." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da Azerbaycan'la yerel düzeyde de ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Bu ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle, dostluk, kardeşlik ilişkileriyle ve projelerle desteklenmesi gerektiğini, bu ziyaretin bunun önünü açacağını belirten Aras, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi Muğla'da ağırlamak, Fethiye'mizden Datça'mıza, Marmaris'imizden Bodrum'a kadar her bölgede onları misafir etmek, bizim için onurdur. Her zaman bekliyoruz. Muğla'mızda onları evlerinde hissettireceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Aras, Memmedov ve beraberindeki heyete Muğla'ya özgü hediyeler verdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır