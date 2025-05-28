Azerbaycan'ın başkenti neresi? Azerbaycan'ın başkenti hakkında bilgiler

Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın ortak noktasında yer alan bir Kafkasya ülkesidir. Kültürel anlamda oldukça geniş bir yelpazesi bulunan Azerbaycan ülkesinde Türkçe'ye çok benzeyen Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Bununla beraber ülkede Rusça bilenlerin sayısı da oldukça fazladır. Bu nedenle iki dil birden konuşulur. Başkenti haricinde 4 adet büyük şehri ve özerk bölgesi bulunan Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinin en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Azerbaycan’ın başkenti neresi?

Azerbaycan, Kafkasya'nın doğusunda bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Hazar Denizi ile çevrelenmiş olan ülke güneyde ise İran ile sınır komşusudur. Azerbaycan’ın başkenti neresi sorusuna yanıt olarak "Azerbaycan'ın başkenti, Bakü'dür." yanıtı verilir.

Başkent Bakü, ülkenin en önemli ve en büyük şehri olarak öne çıkar. Bakü, Hazar Denizi'nin kıyısında bulunur ve tarihi açıdan İpek Yolu'nun önemli bir yerinde yer alır. Bakü, başkent unvanına sahip olmakla beraber aynı zamanda ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel merkezidir. Şehir, modern bir yapıya sahip olmakla birlikte aynı zamanda tarihi ve kültürel unsurlarıyla da turistlere etkileyici bir deneyim sunar.

Başkent konumunda olan şehirler o ülkenin yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Başkentler, devlet yönetimi, siyasi ve ekonomik merkezi olarak kritik rolleri üstlenir. Bununla beraber ülkelerin kültürel ve tarihi unsurlarını barındıran önemli turistik yerlere de ev sahipliği yapar.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, ülke yönetiminde etkili olan devlet mekanizmalarının kurulu olduğu bir merkezdir. Bakü'de yer alan uluslararası kurumlar ve büyükelçilikler ülkenin dış dünyayla olan temasında da önemli bir rol oynar.

Bakü’de ne yenir?

Azerbaycan mutfağı Türk ve Asya mutfaklarından oldukça etkilenmiş durumdadır. Mutfağında dana, koyun eti, kümes hayvanları ve balık yemekleri sıklıkla yer alır. Türk mutfağı ile kıyaslandığında baharat kullanımı daha fazladır. Bununla beraber tereyağı, kuyruk yağı ve safran da Azeri mutfağında sıkça kullanılan malzemelerdir.

Yemekler arasında pilavlar, dolmalar, kebaplar, çorbalar, baklavalar gibi birçok lezzet tanıdık olsa da kendine has unsurları içerir. Tüm bunlar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidildiğinde mutlaka denenmesi gereken lezzetlerdir. Öte yandan Bakü’de Dünya mutfağından örnekler sunan birçok restoran da yer alır.

Bakü’de gezilecek yerler

Bakü’de gezilebilecek popüler noktalar aşağıdaki gibidir:

1. Kız Kulesi (Kalesi)

yüzyıl döneminden kalan kale Bakü’nün en eski tarihi yapılarından biridir. Kulenin içerisinde sergi salonları ve müzeler yer alır. Ayrıca 30 metre yüksekliğindeki kale, terasında şehri seyretme imkanı sunar.

2. İçerişehir

Eski Şehir olarak adlandırılan bu bölge modern yapıların bulunduğu yerden duvarlarla ayrılır. 12. yy’da inşa edilen duvarların arkasında Eski Bakü ruhu dar ve taşlı sokaklarıyla etkileyici bir deneyim sunar.

3. Alev Kuleleri

Eski şehir yapısına zıt bir unsur olan ve Modern Bakü’nün sembolleri arasında bulunan üç yapılı gökdelenin inşası 2012 yılında tamamlandı. 190 metre uzunluğa sahip Alev Kuleleri üzerindeki LED ekranlar sayesinde akşamları yükselen alev görüntülerini yansıtır.

4. Abşeron Yarımadası

Bakü’nün tatil olanaklarını sunan Abşeron’da plajlar ve parklar bulunur. Bilhassa hafta sonları yerel halk buraya akın eder.

5. Kristal Salon

Eurovision Şarkı Yarışması için yapılan bu salon yerel halkın gurur duyduğu bir yerdir. Görkemli ve büyük bir yapı olarak planlanan salon bazı günler halka açık hale gelir.

Bakü’da sanat ve eğlence

Ülkede gerçekleştirilen konserler, şenlikler ve eğlenceler için merkez olarak Bakü belirlenmiş ve yerel halk da Bakü’yü eğlence ve sanat merkezi olarak benimsemiştir. Ülke genelindeki en eski ve köklü sanat yapısı Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu’dur. Bu binada dünya çapında ünlü bale ve opera sanatçıları sahne almıştır.

Azerbaycan’da simge haline gelen beş müzik festivali vardır: