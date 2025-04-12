Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Antalya'da görüştü

Bayramov ve Mirzoyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüştü.

MÜZAKEREYİ SÜRDÜRME MESAJI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar, iki ülke arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metni üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından normalleşme sürecinin mevcut durumunu müzakere etti.

Açıklamaya göre iki bakan, diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.