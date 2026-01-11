HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Azerbaycan’dan Ermenistan’a 979 tonluk benzin sevkiyatı

Azerbaycan’ın başkenti Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 markalı benzin taşıyan 18 vagonluk tren, Ermenistan’a doğru yola çıktı.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a 979 tonluk benzin sevkiyatı

Azerbaycan’dan Ermenistan’a yönelik petrol ürünleri sevkiyatı devam ediyor. Bugün, başkent Bakü’deki Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 marka benzin yüklü 18 vagonluk tren, Ermenistan’a doğru yola çıktı. Söz konusu benzinin Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistan’a ulaştırılacağı bildirildi.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a 979 tonluk benzin sevkiyatı 1

AZERBAYCAN’DAN ERMENİSTAN’A SEVKİYATLAR

9 Ocak 2026 tarihinde Azerbaycan’dan Ermenistan’a bin 742 ton Aİ-95 marka benzin ve 956 ton dizel olmak üzere toplam 48 adet vagonda 2 bin 698 ton yakıt sevk edildi. Aynı zamanda 18 Aralık 2025 tarihinde de Ermenistan’a Azerbaycan’dan bin 220 ton Aİ-95 tipi benzin gönderilmişti.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a 979 tonluk benzin sevkiyatı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılarSamsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar
Çiftçiye aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler anlatıldıÇiftçiye aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler anlatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.