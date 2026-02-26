HABER

Kayseri’de 2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararı açıklandı

Kayseri’de 2’si öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazaya karışan kamyon sürücüsü hakkında karar çıktı.

Kayseri’de Yahya K.’nin kullandığı 38 HP 824 plakalı hafif ticari araca A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı kamyonun çarpması sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili olarak kamyon sürücüsü A.Ö.’nün Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.

ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı olayda hiçbir taksir oluşmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti kamyon sürücüsü A.Ö.’ye 121 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.

OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Yahya K. 38 HP 824 plakalı hafif ticari aracı ile otobüs durağındaki Mahzemin Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale isimli öğretmenleri şehir merkezine bırakmak için aracına aldı. Yahya K. yönetimindeki araç Kayseri-Ankara karayoluna çıktığında A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 ile çarpışmıştı. Olayda Yahya K. ile öğretmenler Hasan Kale, Cafer Yıldız hayatını kaybetti.
