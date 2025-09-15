HABER

Azime Çiftçi Türk Anneler Derneği'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti. Dernek başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

Ufuk Dağ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Filiz Pasin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Azime Çiftçi, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Pasin, Çiftçi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türk Anneler Derneği, aile birliğinin korunmasına destek olmayı amaçlıyor.

Dernek, anne baba ve çocukların sağlıklı, eğitimli ve faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

