Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 200 sanık yargılanacak

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
