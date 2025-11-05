HABER

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 200 sanık yargılanacak

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İddianamede 7 CHP'li belediye başkanı dahil 200 sanık yer alıyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 200 sanık yargılanacak
Ufuk Dağ

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Aziz İhsan Aktaş
