HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni celse

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş' davası olarak bilinen davanın yeni duruşması bugün görülüyor.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni celse

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3’ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek. Bugünkü duruşma sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalarla devam edecek.

İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki davada ilk duruşma 27 Ocak 2026'da görülmüştü. Davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklu yargılanıyor.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece İrtem'in vefatı sonrası kardiyolog açıkladı: 35 yaşında kalbi duran birindeki en sık sebep kalp krizi değil (edited)Ece İrtem'in vefatı sonrası kardiyolog açıkladı: 35 yaşında kalbi duran birindeki en sık sebep kalp krizi değil (edited)
Bakan Ersoy'dan kritik kabul! Gündem: YayıncılıkBakan Ersoy'dan kritik kabul! Gündem: Yayıncılık

Anahtar Kelimeler:
Aziz İhsan Aktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.