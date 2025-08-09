HABER

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

