Kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı iş yerine operasyon : 46 göçmen yakalandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 46 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Operasyonda iş yerinde toplam 46 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde 9 şahsın kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 şahsın yol iznine tabi yabancı olduğu, 1 şahsın ise cinsel suçlardan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahısların tamamının çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.
Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 25 bin TL ücret karşılığında kaçak olarak çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Şahısları temin ettiği belirlenen iki şüpheliden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa
