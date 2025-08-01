HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasıyla ilgili gelişmeler sürüyor. Son olarak İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanmışlardı! Adliyeye sevk edildiler 1

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Ersan Şen uyardı: "CHP'yi bölmeyi deneyecekler"Prof. Dr. Ersan Şen uyardı: "CHP'yi bölmeyi deneyecekler"
Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladıAilesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.