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Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Tekirdağ'da gece saatlerinde kabus dolu dakikalar yaşandı. H.Ş. babasının yaşadığı siteye giderek eve ateş etti. Baba da oğluna pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. H.Ş. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan silahlı çatışmada, 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti.

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BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki H.Ş., aralarında husumet olan babası ile tartışmaya girdi. Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle oğluna balkondan kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı.

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BİRİ HASTANEYE BİRİ EMNİYETE

Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlıca gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralı H.Ş. de yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Baba N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

22 yaşında ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Ş., sonrasında Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çatışma
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