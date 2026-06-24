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Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

Denizli’de yaşayan 72 yaşındaki adam, 1996 yılında okul hayatını bırakarak baba mesleği bisiklet ve motosiklet tamirciliğine başlayarak, 60 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Irmak, yaklaşık 70 yıllık aile mesleği olan bisiklet ve motosiklet tamirciliğini, 60 yıldır sürdürüyor.

Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

Denizli’de yaşayan 72 yaşındaki adam, 1996 yılında okul hayatını bırakarak baba mesleği bisiklet ve motosiklet tamirciliğine başlayarak, 60 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Irmak, yaklaşık 70 yıllık aile mesleği olan bisiklet ve motosiklet tamirciliğini, 60 yıldır sürdürüyor. İlköğretim eğitiminin ardından 1966 yılında okul hayatına son veren Irmak, mesleği babasından öğrenerek yıllardır aynı dükkânda çalışıyor. Bisikletlerle uğraşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Irmak, mesleğine olan bağlılığını anlattı. Irmak, "Yaklaşık 70 yıldır babadan oğula bu mesleği yapıyoruz. Ben de 60 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 1966 yılında okul hayatımı sonlandırıp bu işe başladım. O günden bugüne bisiklet ve motosiklet tamiratına devam ediyoruz" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bisiklete olan ilginin azaldığını belirten Mehmet Irmak, "Elektrikli bisikletler çıktığı için normal bisikletlere rağbet azaldı. Son zamanlarda çocuklar daha çok yaz tatillerinde bisiklete biniyor. Tavas yokuşlu bir yer olduğu için bisiklet kullanımı da eskisi kadar yaygın değil. Genelde çocukların bisikletlerini tamir ediyoruz. Bazen de hobi ve spor amaçlı kullananların bisikletleri geliyor" diye konuştu.

Kendisinin de bisiklet koleksiyonu olduğunu söyleyen Irmak, geçmişte bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğunu anlatarak, "Değişik modellerde 20 tane bisikletim var. Babam önceden bisikleti 10 dakikası 10 kuruşa kiraya verirdi. Çocuklar kuyruk olurdu. Yetişkinler ise günlük ve haftalık kiralardı. Eskiden bisikletle tütün taşınır, pazar alışverişleri yapılır, köyler arası ulaşım sağlanırdı. Bir taşıt olarak kullanılırdı. Şimdi ise daha çok hobi ve spor amacıyla tercih ediliyor" dedi.

Bisikletin hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu vurgulayan Irmak, "Popülerliği eski kadar olmasa da bisiklet de tıpkı radyo gibi hayatımızda yer alan vazgeçilmez bir şey" şeklinde konuştu.

Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor 1

Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor 2

Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor 3

Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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