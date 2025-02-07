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  4. Baba-oğul arasında tartışma kanlı sonuçlandı: 80 yaşındaki babasına baltayla saldırdı!

Baba-oğul arasında tartışma kanlı sonuçlandı: 80 yaşındaki babasına baltayla saldırdı!

07.02.2025 17:38
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi’nde kan donduran bir cinayet yaşandı. 29 yaşındaki H.C., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Mehmet Canlı'yı (80) baltayla öldürdü.

Baba-oğul arasında tartışma kanlı sonuçlandı: 80 yaşındaki babasına baltayla saldırdı!

Olay, Demirciler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Baba ve oğul arasında nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede şiddetlendi.

BABASINA BALTAYLA SALDIRDI!

Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

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BABA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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H.C. TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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