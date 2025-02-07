Baba-oğul arasında tartışma kanlı sonuçlandı: 80 yaşındaki babasına baltayla saldırdı!

Olay, Demirciler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Baba ve oğul arasında nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede şiddetlendi.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA
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