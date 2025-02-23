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Baba-oğul avlanacaklardı... Beraber ormana gittiler 12 yaşındaki Ateşi babası kazara başından vurdu

23.02.2025 17:33
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 17:33
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İzmir'in Bornova ilçesinde Rıfat E., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu oğlu Ateş Ali E.'yi (12) başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

SİLAHTAN ÇIKAN SAÇMALAR 12 YAŞINDAKİ ATEŞ ALİ'NİN BAŞINA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.’nin başına isabet etti. Rıfat E.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
orman av tüfeği avcılık baba oğul hayatını kaybetti
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