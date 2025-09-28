HABER

Baba ve oğlu kıraathanede dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar

Edirne'nin İpsala ilçesinde E.Ö. ile oğlu A.Ö., aralarında husumet bulunan Mert Atalay'ı kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü.

Baba ve oğlu kıraathanede dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar

Olay, öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. E.Ö. ve oğlu A.Ö. aralarında husumet olduğu iddia edilen Mert Atalay’ın bulunduğu kahveye geldi. Burada E.Ö. av tüfeğiyle, oğlu A.Ö. ise tabancayla Atalay'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından kaçan E.Ö. ve oğlu A.Ö., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Edirne
En Çok Aranan Haberler

