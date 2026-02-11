Babacan, Özel'i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası kamuoyunda oldukça ses getirmişti. Özarslan istifanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığı mesajları paylaşmıştı. Özel de dün partisinin grup toplantısında attığı mesajları okudu ve aileye kesinlikle kötü söz söylemediğini belirtmişti.

BABACAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Gündem olan olay iktidar tarafından eleştirilirken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Özel'e ve CHP'ye tepki gösterdi.

"KENDİLERİNDEN AYRILIP BAŞKA PARTİLERE GEÇENLER İÇİN ETMEDİKLERİ KÜFÜR YOK"

Babacan, Yeni Yol grubunun Meclis'teki grup toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Daha dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerini davet edip pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar ama kendilerinden ayrılıp başka partilere geçenler için yapmadıkları hakaret, etmedikleri küfür yok.

"ÜLKEMİZDE SİYASETİN SEVİYESİ BU KADAR DÜŞMEMELİ"

Ben izlemekten dinlemekten hicap duyuyorum. Daha dün yol arkadaşım dediğin, milletin karşısına çıkarttığın belediye başkanı adayına, belediye başkanı seçilene ayrıldığı gün arkasından söylemediklerini bırakmıyorlar. Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli arkadaşlar"