HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Babacan, Özel'i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasından sonra yaşananlar siyasetin gündemi oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Özel'e sert tepki gösterdi. Babacan, "Daha dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerini davet edip pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar ama kendilerinden ayrılıp başka partilere geçenler için yapmadıkları hakaret, etmedikleri küfür yok" dedi.

Babacan, Özel'i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok"
Melih Kadir Yılmaz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası kamuoyunda oldukça ses getirmişti. Özarslan istifanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığı mesajları paylaşmıştı. Özel de dün partisinin grup toplantısında attığı mesajları okudu ve aileye kesinlikle kötü söz söylemediğini belirtmişti.

Babacan, Özel i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok" 1

BABACAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Gündem olan olay iktidar tarafından eleştirilirken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Özel'e ve CHP'ye tepki gösterdi.

Babacan, Özel i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok" 2

"KENDİLERİNDEN AYRILIP BAŞKA PARTİLERE GEÇENLER İÇİN ETMEDİKLERİ KÜFÜR YOK"

Babacan, Yeni Yol grubunun Meclis'teki grup toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Daha dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerini davet edip pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar ama kendilerinden ayrılıp başka partilere geçenler için yapmadıkları hakaret, etmedikleri küfür yok.

Babacan, Özel i hedef aldı! Milletvekili transferleri üzerinden tepki gösterdi: "Etmedikleri küfür yok" 3

"ÜLKEMİZDE SİYASETİN SEVİYESİ BU KADAR DÜŞMEMELİ"

Ben izlemekten dinlemekten hicap duyuyorum. Daha dün yol arkadaşım dediğin, milletin karşısına çıkarttığın belediye başkanı adayına, belediye başkanı seçilene ayrıldığı gün arkasından söylemediklerini bırakmıyorlar. Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli arkadaşlar"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdilerMeclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısıMeteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Özgür Özel CHP DEVA Partisi Mesut Özarslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.