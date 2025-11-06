Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete açıldı

Denizli Defterdarlığı, mükellef hizmetlerinde yerinden yönetim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda teşkilatlanması tamamlanan Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gelir İdaresi Grup Müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Yeni kurulan Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü, ilçe genelinde vergi işlemlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara yerinde hizmet sunulması amacıyla faaliyete geçti. Törende konuşan yetkililer, müdürlüğün açılmasıyla birlikte hem vatandaşların hem de esnafın işlemlerini kolaylıkla yürütebileceğine dikkat çekti.

Açılış töreninin sonunda konuşan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, "Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün hizmete başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın vergi işlemlerini daha hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri mümkün hale gelecek. Bu kurumun ilçemize ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.