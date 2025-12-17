HABER

Babaeski’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Yangın, D100 Karayolu Babaeski ilçesi girisinde bulunan kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendini ve otomobilde bulunan diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Babaeski’de seyir halindeki otomobil alev aldı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kırklareli
