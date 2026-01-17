HABER

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam

Adana’da babaları tarafından silahla vurularak öldürülen Ada ve Mert Altunbaş’ın cansız bedenleri yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken anne, evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam

Kahreden olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 1

Gizem Deniz’in eve gelmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 2

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 3

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 4

ACILI ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cenaze sırasında anne Gizem Deniz’in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 5

'ONLARI KİMSEYE BIRAKMAM'

Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 6

BABA FARKLI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş’ın cenazesinin ise öğle namazını müteakip Hadırlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Babanın katlettiği 2 kardeş toprağa verildi! Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

