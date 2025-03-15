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  4. Babası 6 yıl önce vefat eden 8 yaşındaki Naz'dan acı haber: Kazada hayatını kaybetti!

Babası 6 yıl önce vefat eden 8 yaşındaki Naz'dan acı haber: Kazada hayatını kaybetti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 16:19
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Mersin'de babası 6 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2.sınıf öğrencisi Saadet Naz, hayvanat bahçesi gezisinden dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Babası 6 yıl önce vefat eden 8 yaşındaki Naz'dan acı haber: Kazada hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AZG 865 plakalı hafif ticari araç Tarsus ilçesi sınırlarında Ziyaret Tepe yakınlarında yola zift dökülmesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı kaza yaşandı.

8 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

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Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Saadet Naz Gökçen yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BABASI 6 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

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Saadet Naz'ın cenazesi bugün Erdemli ilçesinde bulunan Türbe Mezarlığına getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yakınları, komşuları ve mahalleli katıldı.

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Gözyaşları arasında defin edilen Saadet Naz'ın babası Süleyman Gökçen'nin de 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Baba Gökçen'in 6 Mart 2019 yılında Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkiinde serada çalışırken elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Öte yandan, kazada yaralananlar arasında küçük kızın annesinin de olduğu, hayvanat bahçesi gezisinden döndükleri bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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