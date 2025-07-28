HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Babası tarla sürerken traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tarlasını süren babasının yanında bulunan çocuk, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Babası tarla sürerken traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Göldüzü köyünde Semih Erçetin, oğlu Ünal Erçetin’i (12) de yanına alarak traktörle tarlaya gitti. Tarlada traktörle sürüm yapan baba Erçetin’in yanında oturan oğlu Ünal Erçetin, dengesini kaybederek bir anda hareket halindeki traktörün altına düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acılı baba sinir krizi geçirirken, köyde büyük üzüntü yaşandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışıTrump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandıKahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

Bursa'da yangını çıkaran FETÖ'cü şahıs tutuklandı

Bursa'da yangını çıkaran FETÖ'cü şahıs tutuklandı

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.