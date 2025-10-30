HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ahmet Özsoy (68), 13 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 55 yıldır devam ettiriyor. Babasından miras kalan 85 yıllık makineyle çalıştığını belirten Özsoy, "Bu meslek bitmek üzere. Yeni nesil gelmiyor, çırak da yetişmiyor" dedi.

Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Özsoy, 13 yaşında babasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı. Babasının ölümüyle mesleği devralan Özsoy, geçen süreçte ayakkabı tamirciliği yapıp geçimini sağladı. Babasından kalan 85 yıllık makineyle, 55 yıldır ayakkabı tamir eden Özsoy, 18 metrekare dükkanında mesleğinin sürdürülmesini istiyor. Özsoy, "Ben 13 yaşında çırak olarak babamın yanında çalıştım. Makineler babamdan kalma. Dikiş makinesi 85 senelik, örs 85 senelik, çekiç, kerpeten, raspa bunların hepsi babadan kalma. Dükkanım ise 18 metrekare. Dükkanımı açar, ‘Bismillah’ derim, önlüğümü takarım, makineleri yağlarım, dükkanı temizlerim. Tamir olursa tamir ederim, ayakkabıları dikerim, pençe tamiri yapar, tabanları değiştiririm. Bunları yaptıktan sonra rızkımızı alırız" diye konuştu.

'BİZDEN SONRA BU İŞ BİTER'

Ayakkabı tamirciliğinde artık çırak yetişmediğini aktaran Özsoy, "Yeni nesil gelse, öğrense daha iyi olur. Tavsiyem öğrensinler, sanatı devam ettirsinler. Bitmek üzere. Eskiden anne baba oğlunu getirirdi, çırak olarak yetiştirilirdi. Şimdi o devir bitti. Yeni nesil gelmiyor. Yeni şeyler çıkınca çırak da yetişmiyor. Bizden sonra da bu iş biter. Biz bu işin son örnekleriyiz. Dükkanı da devam ettiriyorum. Çocuklarımı yetiştirdim. Geçimimi bu işten sağladım ama artık çırak da yetişmiyor. Eski sanatkarlar da bitmek üzere" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 1

Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 2Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 3Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 4
Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 5Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 6Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 7
Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 8Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 9Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 10
Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 2Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor 1Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
ayakkabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.