Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Özsoy, 13 yaşında babasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı. Babasının ölümüyle mesleği devralan Özsoy, geçen süreçte ayakkabı tamirciliği yapıp geçimini sağladı. Babasından kalan 85 yıllık makineyle, 55 yıldır ayakkabı tamir eden Özsoy, 18 metrekare dükkanında mesleğinin sürdürülmesini istiyor. Özsoy, "Ben 13 yaşında çırak olarak babamın yanında çalıştım. Makineler babamdan kalma. Dikiş makinesi 85 senelik, örs 85 senelik, çekiç, kerpeten, raspa bunların hepsi babadan kalma. Dükkanım ise 18 metrekare. Dükkanımı açar, ‘Bismillah’ derim, önlüğümü takarım, makineleri yağlarım, dükkanı temizlerim. Tamir olursa tamir ederim, ayakkabıları dikerim, pençe tamiri yapar, tabanları değiştiririm. Bunları yaptıktan sonra rızkımızı alırız" diye konuştu.

'BİZDEN SONRA BU İŞ BİTER'

Ayakkabı tamirciliğinde artık çırak yetişmediğini aktaran Özsoy, "Yeni nesil gelse, öğrense daha iyi olur. Tavsiyem öğrensinler, sanatı devam ettirsinler. Bitmek üzere. Eskiden anne baba oğlunu getirirdi, çırak olarak yetiştirilirdi. Şimdi o devir bitti. Yeni nesil gelmiyor. Yeni şeyler çıkınca çırak da yetişmiyor. Bizden sonra da bu iş biter. Biz bu işin son örnekleriyiz. Dükkanı da devam ettiriyorum. Çocuklarımı yetiştirdim. Geçimimi bu işten sağladım ama artık çırak da yetişmiyor. Eski sanatkarlar da bitmek üzere" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA