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Babasını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt’un, ayağı kırılan babasını ziyaret etmek üzere oğlu ile birlikte yola çıktığı öğrenildi.

Babasını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Feci kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Derecikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde bulunan A.U.B. yönetimindeki otomobil ile Tavşanlı’dan Derecik köyü istikametine geçmek isteyen R.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar büyük hasar alırken, kazada her iki otomobil de adeta demir yığınına döndü.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 çocuk annesi Ayşe Bozkurt ağır yaralandı. Bozkurt’un, ayağı kırılan babasını ziyaret etmek amacıyla oğlu A.U.B.’nin kullandığı otomobille Simav’dan Tavşanlı’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan Ayşe Bozkurt, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.Ancak Bozkurt, hastaneye ulaştırılamadan ambulansta yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, sürücülerden R.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SEMERKÖY’DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kazanın ardından Ayşe Bozkurt’un cenazesi, helallik alınmak üzere Simav ilçesine bağlı Semerköy’de bulunan baba evinin önüne getirildi.

Bozkurt’un ailesi, yakınları ve köy sakinleri, cenazenin evin önüne getirilmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları arasında helallik alınmasının ardından Bozkurt’un naaşı Semerköy Camii’ne götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Bozkurt’un cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, bir annenin babasını ziyaret etmek için çıktığı yolculuğun acı bir kazayla son bulması, yakınlarını ve köy sakinlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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