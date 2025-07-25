Babasının ardından o isim de şikayetini geri çekti! Zehra Kınık davasında flaş gelişme

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in davasında kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikâyetini geri çekti.

Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Ekol TV muhabiri Elyesa Karatepe'nin haberine göre; 26 Mayıs’ta görülen duruşmada Fatma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de dün akşam saatlerinde İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını bildirdi. Öztürk dilekçede, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadelerini kullandı.

BABA DA ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

4 Temmuz tarihinde ise Batın Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile Zehra Kınık’tan şikâyetçi olmadığını bildirdi.

Serdal Barlasçeki’nin dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadeleri yer aldı.