Babasının baltayla öldürüp üzerine kireç dökmüş! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Tokat'ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın, oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından 'mülk satışı' tartışmasında baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının cesedini bir sitenin havuz dairesine saklayıp üzerine kireç döken şüphelinin ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 kişi daha gözaltına alındı. İşte kan donduran detaylar...

Tokat'ta yaşanan kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı. Olay, merkez Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENİNİ HAVUZUN YANINDAKİ DEPO BÖLÜMÜNE TAŞIDI!

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi'ndeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı. Şüphelinin, cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BURSA'DAKİ KIZLARININ İHBARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

