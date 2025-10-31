HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Babasının cenazesinde dayısını da kaybetti

İzmit Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Ozan Aksu, bir günde iki büyük acı yaşadı. Babası Binali Aksu'nun cenaze töreni sırasında Aksu'nun dayısı da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Babasının cenazesinde dayısını da kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Cemevi'nde meydana geldi. İzmit Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Ozan Aksu'nun babası Binali Aksu, dün gece İlimtepe'deki evinin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün cenaze namazı kılınacağı sırada bir acı haber daha geldi. Cenazeye katılan Akyüz'ün dayısı Sabit Akgül (71), kalabalığın arasında bir anda yere yığıldı. İlk müdahaleyi cenazede bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Dr. Muhip Kanko yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabit Akgül'ün cenazesi, yarın saat 17.00'te Körfez Cemevi'nde alınacak helalliğin ardından memleketi Sivas İmranlı Demirtaş köyüne götürülerek aile mezarlığında toprağa verilecek.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasının cenazesinde dayısını da kaybettiBabasının cenazesinde dayısını da kaybetti
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi!'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi!

Anahtar Kelimeler:
İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.