HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli oğluyla yaşayan bir kişi, yatağında ölü bulundu. Engelli çocuğun, 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta engelli oğlu ile yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek'ten haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü kokular üzerine durumdan şüphelendi.

Babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı 1

ENGELLİ ÇOCUK ÖLEN BABASININ CESEDİYLE 2 GÜN YAŞAMIŞ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Veysel Bek'in oğlunun bahçede dolandığı görülürken Bek ise yatağında ölü bulundu. 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Bek'in cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keçiören’de dolu yağışı etkili olduKeçiören’de dolu yağışı etkili oldu
Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıLüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı

Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.